Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, активно волонтерила и продолжает принимать участие в разных благотворительных инициативах и сборах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычные фото, на которых показала свой майский "вайб".

Так, в первой части поста Даша Астафьева показала результаты любимого хобби – впечатляющий улов. Ранее артиста не раз рассказывала в интервью, что обожает рыбалку, и судя по улову, отлично в ней разбирается. На кадрах Даша Астафьева запечатлена с огромным карпом, которого сама поймала.

Во второй части поста певица поделилась, как прячется во время воздушных тревог, которые в мае звучат едва ли не каждую ночь. На снимках Даша Астафьева придерживается правила "двух стен". Она устроила себе уютное место в коридоре, куда принесла подушки и одеяла для удобности, похоже, там она и спит.

В подписи к публикации Даша Астафьева написала: "Майское. Киев – прекрасный город. Лучших людей я встретила здесь. Нашла все, чего не хватало, чтобы понять себя, принять и полюбить. Спасибо".

Украинцы не остались равнодушны и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, также отреагировали на фото звездные коллеги артистки. Так, телеведущая Леся Никитюк написала: "Класс", а знаменитый "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко оценил улов словами: "Карп – топ".

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