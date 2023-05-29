Популярна українська співачка Злата Огневич , яка активно підтримує волонтерів та допомагає збором коштів ЗСУ, не стала їхати з Києва. Артистка залишилася вдома і продовжує жити у столиці, оскільки не лише звикла бути там, а й вважає надавати приклад іншим.
29 травня вночі Росія вкотре здійснила масштабну артилерійську атаку на Київ. Тривога тривала понад чотири години, а о третій годині ночі було чути вибухи у місті.
Представники влади повідомили про успішну роботу систем протиповітряної оборони. Це вже п'ятнадцята ворожа повітряна атака на столицю з початку місяця. Під час цієї атаки було виявлено та знищено понад 40 об'єктів повітряної загрози.
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«Планувала день, вільний від сторіс. Дякую за турботу, зі мною все гаразд. Крім того, що ворог тероризує сучасну мирну країну безкарно. У 21 столітті! У голові не вкладається. Будьте сильними, вірю у кожного з вас» – написала Огневич.
Раніше "Холостячка" Огневич закликала бути добрішими і привітніше реагувати на новини оточуючих. Сама артистка цього разу поділилася щасливою новиною.
У кліпі до цієї пісні взяли участь найближчі люди Злати: її батьки, сестра та її чоловік. У цьому відео Злата Огневич також розкрила, що скоро стане тіткою, оскільки її сестра чекає на дитину.
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