Популярна українська співачка Злата Огневич , яка активно підтримує волонтерів та допомагає збором коштів ЗСУ, не стала їхати з Києва. Артистка залишилася вдома і продовжує жити у столиці, оскільки не лише звикла бути там, а й вважає надавати приклад іншим.

29 травня вночі Росія вкотре здійснила масштабну артилерійську атаку на Київ. Тривога тривала понад чотири години, а о третій годині ночі було чути вибухи у місті.

Представники влади повідомили про успішну роботу систем протиповітряної оборони. Це вже п'ятнадцята ворожа повітряна атака на столицю з початку місяця. Під час цієї атаки було виявлено та знищено понад 40 об'єктів повітряної загрози.

«Планувала день, вільний від сторіс. Дякую за турботу, зі мною все гаразд. Крім того, що ворог тероризує сучасну мирну країну безкарно. У 21 столітті! У голові не вкладається. Будьте сильними, вірю у кожного з вас» – написала Огневич.

Раніше "Холостячка" Огневич закликала бути добрішими і привітніше реагувати на новини оточуючих. Сама артистка цього разу поділилася щасливою новиною.

У кліпі до цієї пісні взяли участь найближчі люди Злати: її батьки, сестра та її чоловік. У цьому відео Злата Огневич також розкрила, що скоро стане тіткою, оскільки її сестра чекає на дитину.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Ніжність і сила в одному": "Холостячка" Огневич у новому образі заінтригувала незвичайним відео.

Як повідомляла Politeka, "Моє обличчя, коли…": Анатолій Анатолій потрапив у неприємну ситуацію та розкрив подробиці.

Також Politeka писала, що "Дарю вам": Позитив представив перший сольний трек, Нікітюк, Монатик та Дорофєєва відреагували.