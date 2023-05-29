Алан Бадоєв у новому інтерв'ю Раміні Есхакзай розповів, що Анна Асті, яка в перші дні повномасштабного вторгнення рф перебувала в Києві, але згодом обрала кар'єру в росії та зрадила Україну, винна йому велику суму грошей.

"Вона мене ще 30 тисяч доларів повинна повернути, але я вже від неї ці гроші не хочу тримати. Наскільки я не вірив, що може статися війна... Ми дійсно готували на наступний день в Одесі зйомку. І коли це все сталося, її як вітром здуло. Тобто мені ніхто не подзвонив, вони перестали брати трубку. Тобто вони навіть не подумали про те, що ми вже гроші витрачали, щось підготували до зйомки. І навіть просто по-людськи вона могла якось подзвонити. Але це крапля в морі", — заявив Алан Бадоєв.

Алан Бадоєв також відповів на питання, що, на його думку, варто робити з артистами-зрадниками.

"Це таке складне питання, тому що отак просто плювати слиною та казати "Ааааа, покидьки" і все таке, я так не можу і не хочу так, не хочу в це перетворюватись. Але чи відчуваю я цих людей — ні. Чи хочу я з ними мати спільне щось — не хочу нічого спільного мати. От так. Тобто я людина така, що якщо мені щось не подобається, я просто закриваю двері. У цій країні є чому приділяти увагу, треба туди розвертатись. Не витрачаємо енергію на дебілів", — додав Алан Бадоєв.

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