Новий хлопець Наді Дорофєєвої Михайло Кацурін поділився фото із бомбосховища. На знімку, розміщеному в Інстаграм, можна побачити, як зірка ховається від обстрілів.
"Балістика/бомбопритулок/богиня aka спортивні заняття на свіжому повітрі", - написав хлопець Наді Дорофєєвої Михайло Кацурін.
Надя Дорофєєва досить промовисто відреагувала на фотографію: "Ахахаххахахахха".
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі у публікації, де зображена Надя Дорофєєва:
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Багато поранених, вікна повилітали: під новий удар "Іскандерів" потрапила багатоповерхівка
Росіяни знайшли заміну вагнерівцям, українців попередили про серйозну загрозу: що зараз у Бахмуті
Страшні вибухи в Києві, росія атакувала дронами і ракетами одночасно: повна інформація про наслідки
"Зрозуміли, що ППО Києва не пробити": росіяни перенесли точку удару, яка область у найбільшій небезпеці
"Миша головний фанат Наді",
"Давай нам більше таких фото!!",
"Ох, як набридли ці тривоги",
"Дашка в рази краща. Везі Дантесу",
"Можна більше таких фото",
"Королева".
Варто відзначити, Надя Дорофєєва – успішна українська співачка, яка прославилася у групі "Час та Скло". Торік зірка оголосила про розлучення із чоловіком Володимиром Дантесом, з яким пробула у стосунках понад 10 років. А після цього артистку побачили разом із другом сім'ї - Михайлом Кацуріним на відпочинку в Барселоні. Знаменитість не стала заперечувати і зізналася, що зустрічається із ресторатом. Через деякий час Володимир Дантес також розпочав стосунки з колишньою дружиною найкращого друга - Дашею Кацуріною.
Останні новини України:
Нагадаємо, Дорофєєва без верхнього одягу делікатно показала, звідки у неї шрам
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва приголомшила виглядом після 27 години в автобусі.
Також Politeka писала, що Дорофєєва після чуток про вагітність показала себе у всій красі, Нікітюк підтримала