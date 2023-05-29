Новий хлопець Наді Дорофєєвої Михайло Кацурін поділився фото із бомбосховища. На знімку, розміщеному в Інстаграм, можна побачити, як зірка ховається від обстрілів.

"Балістика/бомбопритулок/богиня aka спортивні заняття на свіжому повітрі", - написав хлопець Наді Дорофєєвої Михайло Кацурін.

Надя Дорофєєва досить промовисто відреагувала на фотографію: "Ахахаххахахахха".

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі у публікації, де зображена Надя Дорофєєва:

"Миша головний фанат Наді",

"Давай нам більше таких фото!!",

"Ох, як набридли ці тривоги",

"Дашка в рази краща. Везі Дантесу",

"Можна більше таких фото",

"Королева".

Варто відзначити, Надя Дорофєєва – успішна українська співачка, яка прославилася у групі "Час та Скло". Торік зірка оголосила про розлучення із чоловіком Володимиром Дантесом, з яким пробула у стосунках понад 10 років. А після цього артистку побачили разом із другом сім'ї - Михайлом Кацуріним на відпочинку в Барселоні. Знаменитість не стала заперечувати і зізналася, що зустрічається із ресторатом. Через деякий час Володимир Дантес також розпочав стосунки з колишньою дружиною найкращого друга - Дашею Кацуріною.

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