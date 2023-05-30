Популярний український телеведучий та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який працює у "Сніданку з 1+1" і їздить із благодійними виступами з Дзидзьо та Пономарьовим, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав фото та відео з чергового благодійного заходу та розповів, скільки коштів вдалося зібрати.

На нових фото та відео Юрій Горбунов показав, як вони із зірковими колегами Дзідзьо та Олександром Пономарьовим виступали на благодійній вечері-аукціоні. Судячи з кадрів, артисти були при повному параді – на них стильні костюми із сорочками та жилетками. І деяких користувачів це чомусь обурило.

У підписі до публікації Горбунов розповів: "Львів! Ви неймовірні! Завдяки вам, дорогі гості Благодійної вечері-аукціону, ми зібрали 2 млн. 830 тис. 525 грн. Усі кошти будуть направлені на закупівлю дронів для Львівської 125-ї окремої бригади Сил територій оборони, а також на реабілітацію постраждалих внаслідок повномасштабного вторгнення дітей... Кошти, які збирали в капелюх, передамо на пошиття форми для жінок, які служать у лавах ЗСУ! для перемоги! Слава Україні!".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію Горбунова:

"Російський корабель іди нах*й! І не треба соромитися!".

"Браво! Ви неймовірні. Слава Україні!".

"Які хлопці, ви молодці!"

"А ви, може, будьте без костюмів, ви ж не в Голлівуді. А в Україні, де обстрілюють народ".

"Красивий костюм".

"Дякую!".

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