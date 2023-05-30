Молода обраниця Володимира Остапчука Катя Полтавська відреагувала на українку за кордоном після обстрілу Києва.

Молода обраниця Володимира Остапчука Катя Полтавська опублікувала сторіс українки, яка перебуває за кордоном. Дівчина зірки вирішила відреагувати на слова біженки.

"Переживати всі ці вибухи за кордоном морально складніше. Мені. Перше, що зробила з ранку - бігом читати новини. У Києві, навіть після атаки, яку я проспала, новини прочитала в останню чергу", - написала українка.

"Ми всього лише не спимо вночі, а тут людина новини вранці читає. Повага", - написала у відповідь молода обраниця Володимира Остапчука Катя Полтавська.

"Але від не хочеться мені ні над ким сміятися, але сил уже немає. Навіщо ці нескінченні виправдання. 1,5 роки вже скоро, ніхто вже не "б'є" за виїзд за кордон. Ці ось спроби вдати, що тобі гірше, ніж всім - це.... "Мовчання золото", - додала молода обраниця Володимира Остапчука Катя Полтавська.

Варто зазначити, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка нещодавно розлучилася вдруге минулого року, коли пішла від нотаріуса Христини. Після цього поповзли чутки про те, що телеведучий має нову обранницю. А нещодавно Володимир Остапчук підтвердив чутки, показавши 22-річну Катерину Поплавську.



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