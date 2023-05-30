Молодая избранница Владимира Остапчука Катя Полтавская опубликовала сторис украинки, которая находится за границей. Девушка звезды решила отреагировать на слова беженки.

"Переживать эти все взрывы за границей морально сложней. Мне. Первое, что сделала с утра - бегом читать новости. В Киеве, даже после атаки, которую я проспала, новости прочитала в последнюю очередь", - написала украинка.

"Мы всего-лишь не спим ночью, а тут человек новости утром читает. Уважение", - написала в ответ молодая избранница Владимира Остапчука Катя Полтавская.

"Но от не хочется мне ни над кем смеяться, но сил уже нет. Зачем эти бесконечные оправдания. 1,5 года уже скоро, никто уже не "бьет" за выезд за границу. Эти вот попытки сделать вид, что тебе хуже, чем всем - это.... "Молчание золото", - добавила молодая избранница Владимира Остапчука Катя Полтавская.

Стоит отметить, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда недавно развелся второй раз в прошлом году, когда ушел от нотариуса Кристины. После этого поползли слухи о том, что у телеведущего новая избранница. А недавно Владимир Остапчук подтвердил слухи, показав 22-летнюю Екатерину Поплавскую.



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