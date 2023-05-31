Співачка Оля Полякова показала себе та розповіла, як пережила останню ніч із дітьми, які повернулися до України.

Співачка Оля Полякова показала себе після тяжкої ночі. Зірка у своєму Інстаграм розповіла, як важко одразу довелося дітям, які тільки-но повернулися до України.

"Всім привіт, дорогі мої, позавчора мої діти повернулися до Києва, а тут таке відбувається. Сьогодні спали у підвалі знову. Це страшне. Тримайте моїх рідних, все тримаємося, обов'язково переможемо", - сказала Оля Полякова у відео, де просто знімала себе. в ліжку.

"Ще раз усім привіт, дорогі мої. Була нещодавно в Луцьку. Волинські прикордонники подарували мені ось такий ось військовий годинник, тому я тепер точно знаю, коли саме почнеться контрнаступ. Я вже готова, а ви?", - запитала Оля Полякова, хваляючись презентом від прикордонників.

Варто зазначити, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Оля Полякова має двох дітей - 18-річну доньку Машу та 11-річну доньку Алісу. Доньки зірки минулого року почали навчатися у Лондоні. Маша вступила на навчання після закінчення школи в Україні, а Аліса стала ученицею елітної школи-пансіонату.

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