Популярна українська співачка Оля Полякова заговорила про болісну тему усиновлення, бо їй було що сказати.

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка раніше зізналася, що нарешті відмовилася від російських пісень у своїй творчості, також заговорила про усиновлення дітей. Нещодавно артистка відправила своїх дочок за кордон, про що також Оля повідомляла у мережі.

На своїй сторінці українська співачка Оля Полякова опублікувала фрагмент свого інтерв'ю, в якому висловила своє глибоке занепокоєння проблемою усиновлення дітей в Україні.

Оля Полякова впевнена, що ситуація з усиновленням дітей-сиріт у країні є катастрофічною. Навіть до початку війни кількість дітей, які мешкають у дитячих будинках, перевищувала сто тисяч осіб, а нині ця цифра значно вища і продовжує збільшуватися з кожним днем.

Співачка вважає, що в Україні необхідна державна програма з усиновлення, аналогічна до тієї, яка існує в європейських країнах. Чому у розвинутих країнах немає проблеми з дітьми-сиротами? Тому що там активно підтримується та стимулюється усиновлення. Люди, які бажають усиновити дитину, одержують різні пільги, держава надає фінансову підтримку.

«Під час туру, в одному з інтерв'ю, запитали мою думку щодо усиновлення дітей... На жаль, в Україні це болісна проблема» - заявила Полякова.

Оля Полякова стверджує, що українці мають неправильне ставлення до усиновлення, оскільки вони розглядають це як покупку в магазині. У той час як за кордоном при усиновленні дітей не беруть до уваги їхній стан здоров'я, у нас надто багато уваги приділяється цьому аспекту.

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