Відома співачка Злата Огневич, Ольга Сумська та інші артисти на емоціях розповіли про важку ніч у Києві.

Популярна українська співачка Злата Огневич, яка активно підтримує волонтерів та допомагає збором коштів ЗСУ, разом із Ольгою Сумською та Машею Єфросініною з іншими колегами поскаржилися на небезпечне та складне життя у Києві після нічного обстрілу.

Повідомляється, що літо в Україні розпочалося з чергового обстрілу. У ніч проти 1 червня 2023 року російські окупанти знову атакували українську столицю.

Кличко зазначив, що серед загиблих двоє дітей віком 5-6 та 12-13 років. Загалом у Деснянському та Дніпровському районах медики госпіталізували десять осіб.

«Діти… У День захисту дітей… Я бажаю, щоб кожна сльоза кожного українця за 15 місяців перетворилася на ціль нашими ЗСУ» - поділилася Єфросиніна.

«Дуже прошу, під час неспокійної ночі не виходьте на балкони заради інтересу! Бережіть себе та рідних!» – написала Огневич.

Ольга Сумська підтримала: «Люди бігли у притулок, але його не відкрили! Житель Деснянського району втратив дружину, жінка загинула, вона йшла у притулок із дитиною. А воно було зачинено! Там загинуло ще двоє, серед них дитина!» – пише Сумська.

Також 29 травня вночі Росія вкотре здійснила масштабну артилерійську атаку на Київ. Тривога тривала понад чотири години, а о третій годині ночі було чути вибухи у місті.

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