Ведучий і ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем уже багато місяців перебуває на військовій службі, заради якої відмовився від бізнесу в Одесі, а також творчих проектів. За словами Салема, він живе на зарплату військовослужбовця, а більшу частину часу проводить на передовій.

У День захисту та прав дітей зірка "Голосу" Даніель Салем також представив зворушливі кадри не лише зі своєю дитиною, а й з дітьми, яких зустрічав під час служби. Непрості кадри торкнулися багатьох українців.

«Якось ви подивіться на нас іншими очима, дорослими! І настане час коли ви будете дбати про нас... ну а поки ми подбаємо про вас і зробимо все від нас залежне, щоб захистити вас! – Все заради вас! Наші маленькі клубочки тепла! Із днем ​​захисту дітей» - написав Даніель Салем.

У мережі почали реагувати:

«Нехай Господь зберігає Вас, наших найкращих воїнів, пишаємось і молимося!; Дякуємо Вам за мужність, за захист нас та наших дітей, за можливість жити у вільній Одесі; З Днем Захисту наших дітлахів. Героям слава;

Просто бережіть себе і повертайтеся з перемогою до своїх рідних та й до нас. ❤️ Дякую, дякую.. і так тисячу тисяч разів!; Ми постараємося зробити їхнє дитинство щасливим і безпечним! Дуже дякую за добро, Даніель».

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