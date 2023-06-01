Ольга Сумська вирішила привітати свою доньку Тоню Паперну. Зірка опублікувала звернення до дочки, яка мешкає в Москві, привітавши її з днем ​​народження. Також Ольга Сумська додала кілька фото, де позувала зі своєю дочкою.

"Дочка. З Днем народження, рідненька. Моє кохання", - написала Ольга Сумська, вітаючи Тоню, якій виповнилося 33 роки першого червня.

Варто зазначити, що Ольга Сумська – відома українська актриса. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Ольга Сумська має доньку Тоню Паперну, яка на момент повномасштабного вторгнення була в Росії і зараз продовжує там бути. Зірка не коментує війну і на деякий час навіть закрила свою сторінку в Інстаграм. Тим часом Ольга Сумська активно веде свій блог та показує, як окупанти обстрілюють мирні міста України. А днями зірка показала як був черговий обстріл столиці.

"29 травня…Так діти у Києві з криками бігли до бомбосховища під час ракетної атаки… Нелюди продовжують обстрілювати всю Україну! Неділя безсонних ночей, нерви на межі… Бо наші ППО, наші герої рятують нас щодня від цього жаху!", - написала зірка.

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