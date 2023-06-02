Відома українська актриса, зірка студії "Дизель шоу" Яна Глущенко після початку повномасштабної війни разом із маленьким сином виїхала з Києва за кордон. Там артистка прожила досить довгий час, поки знову повернулася до України та свого творчого колективу.

До Дня захисту дітей на сторінці "Дизель шоу" у Instagram опублікували милі кадри акторів із їхніми дітьми. Серед них є фото Яни Глущенко з її маленьким сином.

"Ближче за всіх 100% зі своїм сином Тамерланом стала Яна Глущенко. З початку повномасштабної війни вона поїхала з ним за кордон, де здобула дуже цінний урок від малюка", - йдеться під фото актриси.

Тим часом сама Яна Глущенко поділилася несподіваним одкровенням, як маленький син рятував її від розпачу під час обстрілів, коли вони ховалися у туалеті.

"Я дивлюся на нього і розумію, наскільки він мудрий для свого віку. Коли, наприклад, сталася трагедія в Дніпрі (в будинок потрапила ракета), я була розбита. Тамерлан мене заспокоював, згадував, як ми ховалися від обстрілів у туалеті. І люди так вчинять і тому виживуть. Ось ця його віра, що все буде добре, дуже сильна. І цьому він мене вчить", - сказала Яна Глущенко.

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