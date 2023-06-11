Українські зірки завжди експериментували зі сценічними образами, вони раз у раз епатують зачісками, вбраннями та макіяжем. Зовнішній вигляд деяких зірок від початку кар'єри в шоу-бізнесі майже не змінився, а деякі кардинально змінилися. Про це повідомляє ТСН .

Оля Полякова

Співачка Оля Полякова розпочинала свою музичну кар'єру з різних образів, і не всі вони були яскравими. Однак, коли вона почала випускати веселі пісні, виступати у відвертих вбраннях і одягати кокошник на голову, вона стала дуже популярною. Довге біле волосся було її візитною карткою. У 2014 році Полякова відмовилася від російського кокошника і одягла на голову корону, але її сценічні вбрання залишилися такими ж ефектними.

Потап

Відомий репер та продюсер Потап не завжди був лисим. На початку своєї кар'єри він мав густу шевелюру, яка поступово ставала все меншою, поки повністю не зникла.

Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль не завжди була ефектною білявкою. На початковому етапі своєї співочої кар'єри вона була брюнеткою з яскравим макіяжем та бровами-нитками. Однак вона стала дуже популярною, коли вже була блондинкою, і цей колір волосся став її незмінним стилем.

Юлія Саніна

Співачка Юлія Саніна до досягнення популярності мала стриманий образ. Проте з часом вона почала експериментувати і набула шаленої популярності з яскравими, зухвалими та оригінальними образами, які щоразу дивують її шанувальників.

Настя Каменських

Артистка Настя Каменських мала ефектний образ з кучерявим довгим волоссям і пишними формами до досягнення популярності. З роками вона помітно схудла і почала віддавати перевагу прямому волоссю, зберігаючи при цьому свою яскравість і стиль.

Надя Дорофєєва

У Наді Дорофєєвої до досягнення популярності було коротке рудувате волосся. Вона здобула шалену популярність, коли стала учасницею дуету "Час і скло", застосувала яскравий макіяж та пофарбувала волосся у рудий колір. Зараз у неї стриманіший, але не менш яскравий образ.

Джамала

За час своєї співочої кар'єри Джамала зазнала значних змін. На початку свого творчого шляху її було важко дізнатися, оскільки вона мала стрижку "боб-каре". В даний час у неї довге волосся, яке підкреслює її стиль.

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