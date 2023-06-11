Кто-то из украинских звезд почти не изменился, а кого-то совсем не узнать.

Украинские звезды всегда экспериментировали со сценическими образами, они то и дело эпатируют прическами, нарядами и макияжем. Внешний вид некоторых звезд от начала карьеры в шоу-бизнесе почти не изменился, а вот некоторые кардинально изменились. Об єтом сообщает ТСН.

Оля Полякова

Певица Оля Полякова начинала свою музыкальную карьеру с разных образов, и не все они были яркими. Однако, когда она начала выпускать веселые песни, выступать в откровенных нарядах и надевать кокошник на голову, она стала безумно популярной. Длинные белые волосы были ее визитной карточкой. В 2014 году Полякова отказалась от российского кокошника и надела на голову корону, но ее сценические наряды остались такими же эффектными.

Потап

Известный рэпер и продюсер Потап не всегда был лысым. В начале своей карьеры у него была густая шевелюра, которая постепенно становилась все меньше, пока полностью не исчезла.

Тина Кароль

Певица Тина Кароль не всегда была эффектной блондинкой. На начальном этапе своей певческой карьеры она была брюнеткой с ярким макияжем и бровями-ниточками. Однако она стала безумно популярной, когда уже была блондинкой, и этот цвет волос стал ее неизменным стилем.

Юлия Санина

У певицы Юлии Саниной до достижения популярности был сдержанный образ. Однако с течением времени она начала экспериментировать и приобрела безумную популярность с яркими, дерзкими и оригинальными образами, которые каждый раз удивляют ее поклонников.

Настя Каменских

Артистка Настя Каменских имела эффектный образ с кудрявыми длинными волосами и пышными формами до достижения популярности. С годами она заметно похудела и начала предпочитать прямые волосы, сохраняя при этом свою яркость и стиль.

Надя Дорофеева

У Нади Дорофеевой до достижения популярности были короткие рыжеватые волосы. Она получила безумную популярность, когда стала участницей дуэта "Время и стекло", применила яркий макияж и окрасила волосы в рыжий цвет. Сейчас у нее более сдержанный, но не менее яркий образ.

Джамала

За время своей певческой карьеры Джамала претерпела значительные изменения. В начале своего творческого пути ее было трудно узнать, так как она имела стрижку "боб-каре". В настоящее время у нее длинные волосы, которые подчеркивают ее стиль.

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