Дружина Віктора Павлика, яка раніше намагалася викликати жалість після скандалу, розповіла про травму чоловіка.

Український співак Віктор Павлик разом зі своєю дружиною блогером Катериною Репяховою раніше потрапили у скандал, похвалившись спеціальною перепусткою для проїзду Південним мостом у Києві. Тоді Репяхова заявила, що така розкіш не для всіх після масового гніву українців почала виправдовуватися, назвавши все це жартом.

При цьому Репяхова вкрай обурилася, що історія опинилася в ЗМІ і зробила ще більше галасу, хоча сама поширювала цю тему, виставляючи деталі напоказ. Цього разу Репяхова поділилася проблемами Віктора Павлика, у того почалися проблеми зі здоров'ям.

«Чоловікові треба буде робити ударно-хвильову терапію, але за неефективності – операція. Проблема з кісткою та м'язами. Десь була травма років п'ять тому чи більше. Сказали, що ситуація непроста», - заявила Репяхова.

Зазначимо, що трохи раніше Репяхова вже говорила про проблеми у Павлика. Молода дружина Віктора Павлика тоді зізналася, що все трапилося через необережність артиста, слід було обстежитися раніше:

«У нас як не одне, так інше! Віктор Павлік має проблему з рукою, завтра МРТ. Запустив ситуацію, рука давно болить, дотягнув до піку. Щось серйозне кажуть, треба лікувати! – додала Репяхова.

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