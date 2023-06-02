Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно побувала на одностатевому весіллі претендента на своє серце у реаліті-шоу "Холостячка" за кордоном, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Злата Огневич поділилася у сторіс відео, на якому показала цей будинок у Дніпрі, в який прилетіла російська ракета.

Схоже, Злата Огневич вирушила до Дніпра з концертом, і під час поїздки містом проїжджала повз багатостраждальний будинок, до якого був приліт. На кадрах можна побачити, що всі завали розібрано, а від зруйнованого під'їзду взагалі нічого не лишилося. Ті під'їзди, які не впали від вибуху, стали непридатними до життя, вони частково розвалені, з вибитими вікнами і балконами.

"Дніпро", - лаконічно написала Злата Огневич у підписі до своєї сторіс.

Нагадаємо, російські окупанти 14 січня 2023 року вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Ворожа ракета зруйнувала цілий під'їзд – люди опинилися під завалами. Рятувальна операція тривала кілька днів, доки не розібрали всі завали та не дістали всіх постраждалих та загиблих. Рятувально-пошукова операція у Дніпрі завершилася 17 січня. Станом на 19 січня кількість загиблих зросла до 46 осіб.

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