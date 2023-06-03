Танцюрист Дмитро Дікусар, який після початку повномасштабного вторгнення рф сміливо став на захист батьківщини, вперше з кінця січня зробив публікацію на своїй сторінці в Instagram.
"Нещодавно мав звільнення на певний час. Вперше за рік обійняв рідних і подякував Богу за це. Відверто, на гражданці відчув себе дискомфортно. Повернувся на службу", — зізнається Дмитро Дікусар.
Зірка проєкту "Танці з зірками" Дікусар також звернувся до українців із потужним закликом.
"Живіть, радійте життю, любі українці, але не забувайте, яку ціну за це заплатили і платять ті, хто цінує ваше життя більше за своє. І дякую, що невтомно допомагаєте Збройним Силам! Без вас, любі, ми би не дочекались обіцяного озброєння! А тим, хто наживається на цій кривавій війні, хочу побажати встигнути витратити все… Україна є і буде вільною!! Всіх обійняв!! ❤️", — пише Дмитро Дікусар.
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Дмитра Дікусара в коментарях і просто лайками підтримали інші українські знаменитості, серед яких Ольга Сумська, Яна Глущенко, Лідія Таран, Юрій Горбунов, Марічка Падалко, Женя Кот, Ілона Гвоздьова та інші зірки шоу "Танці з зірками".
"Класні думки❤️ справжніх воїнів - коли не заздрісно, що цивільні живуть звичайним живуть.. бо саме заради цього ви воюєте на передовій! 💛💙 дякую за службу ❤️", — пише ведуча "1+1" Соломія Вітвіцька під постом Дмитра Дікусара.
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