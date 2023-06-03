Навіть серед знаменитостей є ті, хто страждають на різні хвороби, які складно чи неможливо вилікувати.

Як виявилося, навіть серед багатих та успішних знаменитостей є ті, хто живе із хворобами. Звичайно, зірки намагаються боротися з болячками або їхніми симптомами, проте нерідко здоров'я може підводити їх. Про це повідомляє портал sensatsiya.com.

Настя Каменських

Настя Каменських, на щастя, за свою кар'єру не стикалася з серйозними хворобами, або, принаймні, не говорила про це публічно. Однак, коли почалася пандемія коронавірусу, зірка зізналася, що страждає на панічні атаки. Сталося це саме після того, як артистка перехворіла на ковіда. Ускладнилася ситуація з панічними атаками, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна. Проте співачка шукає способи покращити свій стан.

Андрей Данилко

Чутки про невиліковну хворобу Андрія Данилка ходять уже десятки років. Проте артист ретельно приховував від шанувальників свої проблеми зі здоров'ям. Втім, кілька років тому інформація про стан Данилка все ж таки вийшла ззовні. Так стало відомо, що в артиста порушення циркадних ритмів, а це призводить до того, що він не може нормально спати. Щоб подолати це порушення сну Данилко проходив лікування у найкращих лікарів, відвідував санаторії та відпочивав, і завдяки цьому навіть трохи схуд.

Даша Астаф'єва

Кілька років тому Даша Астаф'єва загриміла до лікарні на швидкій із сильною кровотечею. Як виявилось, у артистки діагностували жіночу болячку ендометріоз. Пізніше Даша у своєму Instagram відверто розповіла про хворобу та закликала жінок уважно стежити за своїм здоров'ям.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва – одна з найяскравіших та найпопулярніших зірок сучасного шоу-бізнесу. Однак, незважаючи на те, що зірка прямо-таки блищить на сцені і на фото, вона має проблеми зі шкірою. Так, співачка публічно зізналася, що має акне. Це змушує артистку ретельно стежити за своїм харчуванням та доглядати за обличчям.

Олена Кравець

Кілька років тому зірка "Квартал 95" Олена Кравець повідомила про те, що страждає на кропив'янку. Даний стан невиліковний, і для себе пацієнт може зробити тільки один: проходити терапію, що допомагає зняти симптоми.

Останні новини України:

Нагадаємо, День скорботи: Єфросиніна показала у цифрах, скільки дитячих життів забрала війна.

Як повідомляла Politeka, У них 17 років різниці у віці: дружина Мірзояна Тоня Матвієнко показала, які стосунки у її дочок.

Також Politeka писала, що "Серце розривається": Зарицька з KAZKA присвятила колискову дітям, які постраждали від війни.