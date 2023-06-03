Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна, яка багато часу проводить в поїздках і за кордоном, поділилася враженнями від життя в Києві, де майже щодня збивають ворожі ракети та безпілотники.

"Кілька днів багато хожу пішки Києвом - милуюся. Чомусь ці 15 місяців він здається по-особливому казковим.. І коли задивилася у парку на дитячий майданчик, заповнений сміхом малечі і залитий травневим сонцем, пам‘ять видала купу казок та фільмів, в яких сюжет був один - вдень в людей своє радісне та світле життя, а з приходом темряви вилізає люта, мерзотна нечисть...", — пише Маша Єфросиніна.

Ведуча наголосила, що Київ так живе вже місяць, а нечисть не може збагнути, чому ми не ламаємося, і продовжує лізти з усіх щілин.

"І це не кіно і не страшна казка. Хоча в казках завжди добро перемагає. А в нас без сумніву саме так в буде! Віримо в ЗСУ! Пишаємося та вклоняємося службам ППО! Чекаємо та наближаємо неказковий бумеранг", — додала Маша Єфросиніна.

У коментарях на публікацію відреагувала Леся Нікітюк, поставивши "❤️". Маша Єфросиніна одразу відповіла своїй колезі компліментом: "Нова зачіска- огінь, Іванівна🔥".

Лайками Єфросиніну підтримали й інші знаменитості, серед яких Олена Кравець, Олександр Усик, Марина Боржемська, Андрій Бєдняков, Павло Зібров, Альона Альона, Алан Бадоєв, Володимир Ярославський та інші.

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