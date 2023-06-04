На своїй сторінці в Instagram Катя Осадча обурилася тому, що на шістнадцятому місяці війни в нас закриті бомбосховища, а головним винним у трагедії роблять охоронця.

"В наш час головне швидко знайти винного, врятувати дупи можновладців різних рангів і тихо закопати новину і справу під тонною інших невтішних новин (впевнена, чекають на нові прильоти, щоб ці швидко забулися). Увага!!!! Хто охоронцю сказав закривати бомбосховище в принципі, це ж не його особиста забаганка", — пише Катерина Осадча.

Ведуча, як і більшість українців, не розуміє, чому ті, хто дав розпорядження, і хто не проконтролював, щоб сховище було відкрите, будуть під домашнім арештом, а охоронець — у СІЗО.

"Я нікого не вигороджую, але всі мають бути покарані, всі органи влади, що так халатно ставилися до безпеки. Я передивилася всі відео з місця подій в Деснянському районі, всі інтерв‘ю зі свідками і всі, як один кажуть, що скаржилися неодноразово! А в момент коли прилетіла ракета і вже загинули люди, інших людей не пустили в бомбосховище у школі поруч, адже охоронець зателефонував директорці і та сказала, щоб всі сиділи в коридорі на першому поверсі...", — додала Катя Осадча.

Ведуча розповіла, що зараз є сотні відео з різних куточків Києва і інших міст, де зачинені на замки бомбосховища, люди під час тривоги бьють кулаками у вхідні двері метрополітену.

"Мене бере страшенна злість і лють за цю несправедливість і за цю страшенну недбалість!! Сотні чиновників, що типу працюють, виділені кошти на сховища (1,2 мільярди гривень на 2023 рік, це по 300 тисяч на сховище) іііііі????? Де ці гроші, так, капітальний ремонт не зробиш, але можна поставити стільці і прибрати? Я вважаю, що відповідальність за цей жах мають на себе брати чиновники на всіх рівнях, а не тільки охоронець", — наголосила Катерина Осадча.

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