Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з початку війни багато виступає і перед військовими на фронті та за кордоном з метою зібрати кошти, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram.

Так, нещодавно Святослав Вакарчук представив зворушливий дует із молодою українською співачкою та учасницею "Голосу країни" Анастасією Прудіус, більш відомою під сценічним псевдонімом KOLA. А тепер поділився кадрами із її концерту, в якому також брав участь.

Судячи з фото та відео, виступ пройшов у дуже теплій і чуттєвій атмосфері, а Святослав Вакарчук щиро підтримував молоду виконавицю, яка набирає популярності.

У підписі до публікації Святослав Вакарчук розхвалив KOLA за її талант: "Вчора був на концерті @kola__official. Навіть трохи пограв і поспівав. Настя дуже талановита дівчина, і вона пише чудові пісні! А головне – вона справжня. Бережи тебе Бог, Настя KOLA!".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію музиканта: "

"Хорошу ви пісню записали. Прослуховую її практично щодня. Дякую за вашу чарівну музику!"

"Слухаю цю пісню щодня з дня прем'єри".

"Дуже добрий вийшов у вас дует".

"Так хочеться бути там, де й ти".

"Це чарівно та сильно".

"Класна колаба".

"Боже, як це красиво".

"Це прекрасно".

"Мурашки по шкірі".

"Дуже класна пісня".

Останні новини України:

Нагадаємо, "Підняли справжню метушню": скандальна Аліна Паш налякала європейців магічним обрядом перед концертом.

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав, як українські прикордонники потролили білоруських колег: відео.

Також Politeka писала, що Комаров побував у закуліссі Офісу президента і покаже українцям правду: відео.