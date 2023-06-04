Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з початку війни багато виступає і перед військовими на фронті та за кордоном з метою зібрати кошти, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram.
Так, нещодавно Святослав Вакарчук представив зворушливий дует із молодою українською співачкою та учасницею "Голосу країни" Анастасією Прудіус, більш відомою під сценічним псевдонімом KOLA. А тепер поділився кадрами із її концерту, в якому також брав участь.
Судячи з фото та відео, виступ пройшов у дуже теплій і чуттєвій атмосфері, а Святослав Вакарчук щиро підтримував молоду виконавицю, яка набирає популярності.
У підписі до публікації Святослав Вакарчук розхвалив KOLA за її талант: "Вчора був на концерті @kola__official. Навіть трохи пограв і поспівав. Настя дуже талановита дівчина, і вона пише чудові пісні! А головне – вона справжня. Бережи тебе Бог, Настя KOLA!".
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Трагедія сталася на дитячому майданчику: моторошні подробиці НП та в якому стані постраждалі діти
"У своєму будинку робитиму, що хочу": військових з Одеси з погрозами та кулаками виганяли з орендованої квартири
"Вилізає люта, мерзотна нечисть": Маша Єфросиніна новим постом зачепила Лесю Нікітюк
Це готовий географічний котел: названо небезпечний напрямок, де ЗСУ можуть потрапити в оточення
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію музиканта: "
"Хорошу ви пісню записали. Прослуховую її практично щодня. Дякую за вашу чарівну музику!"
"Слухаю цю пісню щодня з дня прем'єри".
"Дуже добрий вийшов у вас дует".
"Так хочеться бути там, де й ти".
"Це чарівно та сильно".
"Класна колаба".
"Боже, як це красиво".
"Це прекрасно".
"Мурашки по шкірі".
"Дуже класна пісня".
Останні новини України:
Нагадаємо, "Підняли справжню метушню": скандальна Аліна Паш налякала європейців магічним обрядом перед концертом.
Як повідомляла Politeka, Горбунов показав, як українські прикордонники потролили білоруських колег: відео.
Також Politeka писала, що Комаров побував у закуліссі Офісу президента і покаже українцям правду: відео.