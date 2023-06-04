Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар після поїздки до Канн розповіла, як змінюється ставлення до українських артистів балету в світі.

"Поки ти маєш свою мету, ніякі злі язики не страшні. За свою кар’єру я не раз чула, що український балет та наші артисти цікаві лише локальному ринку. І світовий кінематограф яскраве тому підтвердження. У оскораносному фільмі «Чорний лебідь» усі події відбуваються навколо «Лебединого озера», а у фільмі «Червоний горобець», Дженіфер Лоуренс, яку я, до речі, зустріла на червоному хіднику у Каннах, звісно ж грала приму-балерину найвідомішого російського театру", — пише Катерина Кухар.

За словами зірки шоу "Танці з зірками" Катерини Кухар, сьогодні акценти змістилися — українські балетні артисти все активніше виборюють своє місце у світовому медіа просторі, їх знають у багатьох країнах, публікують на обкладинках світового глянцю, запрошують на різні благодійні та всесвітньо відомі заходи.

Минулого тижня Катерину Кухар запросили на закриття 76-го Каннського кінофестивалю.

"Я вагалась, але зрозуміла, що моя присутність там, ще одна можливість нагадати світові про нашу культуру та український балет. На закритих заходах мені випала честь познайомитись із відомими європейськими продюсерами, які зацікавились співпрацею зі студентами KSBC, адже найближчим часом планують зйомки, до яких хочуть долучити юнацькі балетні трупи", — поділилася Катерина Кухар.

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