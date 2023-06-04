В этот раз на своей странице в Instagram Екатерина Кухар после поездки в Канны рассказала, как меняется отношение к украинским артистам балета в мире.

"Пока ты имеешь свою цель, никакие злые языки не страшны. За свою карьеру я не раз слышала, что украинский балет и наши артисты интересны только на локальном рынке. И мировой кинематограф яркое тому подтверждение. В оскороносном фильме «Черный лебедь» все события проходят вокруг «Лебединого озера», а в фильме «Красный воробей», Дженнифер Лоуренс, которую я, кстати, встретила на красной дорожке в Каннах, конечно же играла приму-балерину известнейшего российского театра", — пишет Екатерина Кухар.

По словам звезды шоу "Танці з зірками" Екатерины Кухар, сегодня акценты сместились — украинские балетные артисты все активнее борются за свое место в мировом медиа пространстве, их знают во многих странах, публикуют на обложках мирового глянца, приглашают на различные благотворительные и всемирно известные мероприятия.

На прошлой неделе Екатерину Кухар пригласили на закрытие 76-го Каннского кинофестиваля.

"Я колебалась, но поняла, что мое присутствие там, еще одна возможность напомнить миру о нашей культуре и украинском балете. На закрытых мероприятиях мне представилась честь познакомиться с известными европейскими продюсерами, которые заинтересовались сотрудничеством со студентами KSBC, ведь в ближайшее время планируют съемки, к которым хотят приобщить юношеские балетные труппы", - поделилась Екатерина Кухар.

Последние новости Украины:

Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила реакцией на скандал с Илоном Маском.