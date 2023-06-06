Український співак Віктор Павлик разом зі своєю дружиною блогером Катериною Репяховою вже неодноразово потрапляли під критику через свою поведінку. Репяхова влаштовувала публічні розбірки з екс-дружиною Павлика, заявляла про можливе розлучення, а також выставляла "розкішне життя" напоказ.

Нещодавно пара похвалилася перепусткою для проїзду закритим Південним мостом у Києві та біла жорстко розкритикована. Після цього Репяхова заявила про заздрість, агресію багатьох людей на адресу її сім'ї і завершила тим, що вона просто пожартувала, але жарт був невдалим.

На цей раз Репяхова постаралася привернути увагу до себе після скандалу зміною стилю та заявила, що цього разу побачили її душу.

«Скільки праці внутрішньої та зовнішньої коштує за цими кадрами!; Так, дуже гарна фотографія. Профі; Красиво, ніжно, дуже жіночно!; Тримайся дівчина. Ти сильна; Ви у цій фотосесії схожі на балерину; Дуже підходить вам такий образ! Витончена!!» - пишуть у мережі.

Раніше Репяхова поділилася проблемами Віктора Павлика, у того почалися проблеми зі здоров'ям.

«Чоловікові треба буде робити ударно-хвильову терапію, але за неефективності – операція. Проблема з кісткою та м'язами. Десь була травма років п'ять тому чи більше. Сказали, що ситуація непроста», - заявила Репяхова.

Останні новини України:

Військові потролили Віктора Павліка після скандалу зі спецперепусткою.

Також повідомлялось, що Єфросиніна різко відповіла всім хейтерам.

Також повідомлялось, що Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.