Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" розповів, що після півторарічного відсижування у США Влад Яма опублікував фото, яке натякнуло на його повернення в Київ, але це виявилося обманом.

"У мережі він поділився знімками з майданчика програми "Твій день" на 1+1, і усі масово почали писати, що нарешті Яма одумався і вирішив повернутися додому. Навіть я написав у себе в телеграм-каналі про це. Утім, усе цікавіше... Деякі ЗМІ відразу припустили, що фото, які поширив Влад, були зроблені ще до початку повномасштабного вторгнення. Журналісти знайшли схоже фото, де Яма позує у точно такому самому одязі, а поруч з ним зображена Руслана Писанка, яка пішла з життя в липні минулого року", — пояснив Слава Дьомін.

Дьомін додав, що згодом команда програми "Твій день" спростувала радісну новину про повернення Влада Ями.

"Пресслужба заявила, що у студії танцюрист не з'являвся вже багато місяців. І от тут питання, друзі, як ви думаєте, що це? Це знущання над нами, тими хто в Україні, чи що це? Навіщо Влад Яма запостив таке фото?", — дивується Слава Дьомін.

Раніше Влад Яма в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнався, що поїхав з України ще до того, як чоловікам заборонили перетинати кордон. Причому після цього танцюрист з незрозумілої причини образився на ведучого, заблокувавши в соцмережі Славу та навіть його 12-річного сина.

Останні новини України:

Нагадаємо, ведучий Слава Дьомін пояснив, що не так навіть з противниками Путіна.

Як повідомляла Politeka, Слава Дьомін похвалився новою роботою і відповів на всі питання.

Також Politeka писала, що Слава Дьомін показав підрослого сина і свою бабусю, фото.