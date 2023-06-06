Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" обурився через цинічну заяву ООН після того, як російські злочинці зруйнували Каховську ГЕС. Тисячі життів опинилися під загрозою, затоплено вже багато будинків, проте в ООН вирішили відзначити день російської мови.

«ООН тепер терористична організація? Цілком дискредитована організація, яка НІЧОГО не зробила для того, щоб зупинити агресію проти України!

У день, коли одна з найбільших електростанцій в Україні підірвана РОСІЄЮ. Коли велика кількість людських будинків — затоплена. Коли рашисти спричинили одну з найбільших екологічних катастроф останнім часом, ООН поститься.

Це що, такий жарт? Ми чогось не розуміємо? – гнівно висловився Ектор під постом.

У мережі українці також не стали стримувати емоцій після серйозного злочину російських окупантів та чергової бездіяльності ООН:

«Берисна організація, яка роками сидить на світових дотаціях; Це що млинець новий анекдот; Навіть уже більше не дивує, але ще лишалася хоч якась надія… але, таки не!!..; ця організація повністю прогнила. Фу. Ганьба

Не розумію, навіщо ця організація взагалі, якщо вона насправді нічого не вирішує; Україна сама за себе, на нас усім байдуже… ми, на жаль, нікому не потрібні… Вже немає сил».

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Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.