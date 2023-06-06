Відома актриса Ганна Саліванчук , яка раніше у сльозах відреагувала на рекетний удар росіян, висловилася про нові важкі новини. Як відомо, сьогодні вночі російські злочинці не лише влаштували масовий ракетний терор, а й підірвали Каховську ГЕС, тисячі людей та тварин опинилися в небезпеці, проводиться евакуація.

Багато зірок вже відреагували на звістки, деякі з них живуть родичами в Херсонській області. Ганна Саліванчук зізналася, що ранок для неї був справді важким.

Усю ніч вона ховалася в укритті з дітьми через обстріл росіян і, щоб не піддаватися паніці, відключила зв'язок і не читала останні новини. Однак дізнатися вранці про катастрову, яка загрожує одразу кільком містам, було ще тривожніше:

«Я вночі беру дітей, йду за дві стіни, не беру з собою телефон, щоби не читати новини. Якщо починаєш їх читати, то вранці все валиться. Звичайно, на цей раз і без телефону не виспалися з тривогами. Встала, намагалася взяти себе до рук. А потім побачила новини…» – емоційно розповіла Саліванчук.

Також Саліванчук розповіла, як її родина пережила ніч на 28 травня, коли у День Києва повітряна тривога тривала 5 годин, бо росіяни запустили рекордну кількість "шахедів".

"Мій молодший разом з бабусею в лікарні слухав вибухи всю ніч, і з крапельницею, весь час були в укритті і не спали 🥲 А я спала і нічого не чула, тому що до цього не спала вже тиждень і була дуже втомлена!" , - зізнається Ганна Саліванчук.

Останні новини України:

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, якою була раніше до змін.

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, як важко їй схуднути.