Известная актриса Анна Саливанчук, которая ранее в слезах отреагировала на рекетный удар россиян, высказалась о новых тяжелых новостях. Как известно, сегодня ночью российские преступники не только устроили массовый ракетный террор, но и подорвали Каховскую ГЭС, тысячи людей и животных оказались в опасности, проводится эвакуация.
Многие звезды уже отреагировали на известия, у некоторых из них живут родственники в Херсонской области. Анна Саливанчук призналась, что утро для нее было действительно тяжелым.
Всю ночь она пряталась в укрытии с детьми из-за обстрела россиян и чтобы не поддаваться панике, отключила связь и не читала последние новости. Однако узнать утром о катастрове, угрожающей сразу несколько городам, было еще тревожнее:
«Я ночью беру детей, иду за две стены, не беру с собой телефон, чтоб не читать новости. Если начинаешь их читать, то утром все валится. Конечно, в этот раз и без телефона не выспались с тревогами. Встала, пыталась взять себя в руки. А потом увидела новости…» - эмоционально рассказала Саливанчук.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Было тихо, а потом студенты услышали взрыв: подробности трагедии в Национальном университете
"Они все же это сделали": оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, какие будут последствия
Оккупанты полезли через границу Украины на еще одном направлении: чем закончилась атака
Трагедия на реке Южный Буг, спасти удалось не всех детей: "К сожалению…"
Также Саливанчук рассказала, как ее семья пережила ночь на 28 мая, когда в День Киева воздушная тревога продолжалась 5 часов, потому что россияне запустили рекордное количество "шахедов" .
"Мой младший вместе с бабушкой в больнице слушал взрывы всю ночь, и с капельницей, все время были в укрытии и не спали 🥲 А я спала и ничего не слышала, потому что до этого не спала уже неделю и была очень уставшей!", — признается Анна Саливанчук.
Последние новости Украины:
Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.
А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, как тяжело ей похудеть.