Известная актриса Анна Саливанчук, которая ранее в слезах отреагировала на рекетный удар россиян, высказалась о новых тяжелых новостях. Как известно, сегодня ночью российские преступники не только устроили массовый ракетный террор, но и подорвали Каховскую ГЭС, тысячи людей и животных оказались в опасности, проводится эвакуация.

Многие звезды уже отреагировали на известия, у некоторых из них живут родственники в Херсонской области. Анна Саливанчук призналась, что утро для нее было действительно тяжелым.

Всю ночь она пряталась в укрытии с детьми из-за обстрела россиян и чтобы не поддаваться панике, отключила связь и не читала последние новости. Однако узнать утром о катастрове, угрожающей сразу несколько городам, было еще тревожнее:

«Я ночью беру детей, иду за две стены, не беру с собой телефон, чтоб не читать новости. Если начинаешь их читать, то утром все валится. Конечно, в этот раз и без телефона не выспались с тревогами. Встала, пыталась взять себя в руки. А потом увидела новости…» - эмоционально рассказала Саливанчук.

Также Саливанчук рассказала, как ее семья пережила ночь на 28 мая, когда в День Киева воздушная тревога продолжалась 5 часов, потому что россияне запустили рекордное количество "шахедов" .

"Мой младший вместе с бабушкой в ​​больнице слушал взрывы всю ночь, и с капельницей, все время были в укрытии и не спали 🥲 А я спала и ничего не слышала, потому что до этого не спала уже неделю и была очень уставшей!", — признается Анна Саливанчук.

Последние новости Украины:

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, как тяжело ей похудеть.