На своїй сторінці в Instagram Катя Осадча обурилася, як і багато її колег, жахливими подіями останніх днів. Після підриву Каховської греблі почалася справжня катастрофа, люди можуть втратити свої будинки, частина з них затоплена. Багатьох просять евакуюватися та рятувати тварин.
«Це ще одне страшне повідомлення всім людям світу! Російська армія вночі висадила в повітря Каховську ГЕС! Ще один жахливий злочин! Черговий терористичний акт, здійснений Росією.
Вода прибуває швидко, за добу затоплять близько 80 населених пунктів. 16 000 мешканців перебувають у небезпеці. Це терор, це злочин проти населення, екології, України та світу» - висловилася Осадча.
У мережі почали висловлювати свої емоції під постом Осадчої з важкими новинами:
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
"Глина одна йде": у Криму вже почалися великі проблеми з водою
"Київводоканал" зробив термінову заяву після підриву Каховської ГЕС: що буде з водопостачанням
"Думаєте випадково?": в ПЦУ розкрили, чому Каховську ГЕС підірвали саме 6.06
Трагедія на річці Південний Буг, врятувати вдалося не всіх дітей: "На жаль…"
«Росія-дно... Не прощати, ніколи, нікому, жодному нащадку... Винні всі!; Ублюдки рашистські! Істоти не здатні думати та відповідати за свої вчинки, а головне наслідки!; Вони знищують світ, терористи;
Немає слів! Щоб цим тваринам це повернулося у 100 разів!; Найгірше, що немає зв'язку на лівому березі, щоб повідомити рідних; Зупиніться, виродки! Все вам повернеться! Закон бумерангу ніхто не скасовував!».
Останні новини України:
Нагадаємо, Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.
Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.
Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулася до українців після російських обстрілів.