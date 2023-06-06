На своїй сторінці в Instagram Катя Осадча обурилася, як і багато її колег, жахливими подіями останніх днів. Після підриву Каховської греблі почалася справжня катастрофа, люди можуть втратити свої будинки, частина з них затоплена. Багатьох просять евакуюватися та рятувати тварин.

«Це ще одне страшне повідомлення всім людям світу! Російська армія вночі висадила в повітря Каховську ГЕС! Ще один жахливий злочин! Черговий терористичний акт, здійснений Росією.

Вода прибуває швидко, за добу затоплять близько 80 населених пунктів. 16 000 мешканців перебувають у небезпеці. Це терор, це злочин проти населення, екології, України та світу» - висловилася Осадча.

У мережі почали висловлювати свої емоції під постом Осадчої з важкими новинами:

«Росія-дно... Не прощати, ніколи, нікому, жодному нащадку... Винні всі!; Ублюдки рашистські! Істоти не здатні думати та відповідати за свої вчинки, а головне наслідки!; Вони знищують світ, терористи;

Немає слів! Щоб цим тваринам це повернулося у 100 разів!; Найгірше, що немає зв'язку на лівому березі, щоб повідомити рідних; Зупиніться, виродки! Все вам повернеться! Закон бумерангу ніхто не скасовував!».

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Нагадаємо, Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулася до українців після російських обстрілів.