Доктор Євген Комаровський вирішив випустити ролик про артеріальний тиск. Фахівець опублікував його у своєму блозі Інстаграм, де розповів, як знизити тиск без ліків.

"Хлопці, звертаю увагу, що за сучасними уявленнями будь-який артеріальний тиск, вищий за 120/80 - це вже гіпертонічна хвороба. Інше питання в тому, що якщо воно між 120 і 130, то це гіпертонічна хвороба першого ступеня, яка не обов'язково повинна лікуватися ліками А що це таке: це спорт, це дієта, плюс схуднути б треба, це треба зменшити кількість солі в раціоні.Це треба поменше пити і дуже важливо кинути палити. того, як вам знадобиться купа пігулок", - розповів доктор Євген Комаровський.

Також доктор Комаровський вирішив уточнити деякі моменти. Все через те, що деякі ресурси не вважають тиск у 130 гіпертонічну хворобу.

"PS Уточнення, оскільки можу люди чіплятися. Будь-який тиск вище 120 - це ненормально, але багато, деякі ресурси вважають, що гіпертонічна хвороба першого ступеня - це 130-140, а 120-130 - це підвищений, це просто артеріальний тиск. менш є люди, які вважають, що 120-140 – це вже гіпертонічна хвороба першого ступеня”, – додав доктор Комаровський.

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