Українська телеведуча Леся Нікітюк звернулася до українців після трагедії на Каховській ГЕС. Зірка опублікувала нове фото у своєму Інстаграмі, показавши, як почувається.
"Прийшла з роботи... Нарешті можна поплакати. Чорт, від цього жаху. Це не сум. Це просто жах. Терористи, чорт їх забирай", - написала Леся Нікітюк у своїй публікації і додала фото, де позує із заплаканими очима. .
Після цього зірка також опублікувала картинку з єнотом у воді та промовистим плакатом у його руках.
"Злочин не змити водою", - написала Леся Нікітюк у підписі.
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Українці поставили понад десять тисяч лайків та написали коментарі у публікації Лесі Нікітюк:
"Коли в Туреччині стався землетрус, усі країни світу направили бригади з технікою на допомогу і навіть Україна направила не дивлячись на своє тяжке становище... Коли нас спіткало горе і нам потрібна допомога в евакуації людей, усі заплющили очі і вдають, що нічого не відбувається. Складається таке враження, що нас не вважають людьми. Коли в Туреччині витягували з-під завалів людину все так раділи, а наші люди тонуть усім просто байдуже. Мене цей світ з кожним днем дивує все більше і більше",
"Україна встоїть!!! А чорти лаптеногі зникнуть із землі...",
"Леся красуня. Україна все одно переможе! Все буде добре!".
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