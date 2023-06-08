Телеведуча Катя Осадча звернулася до українців після трагедії на Каховській ГЕС. Зірка опублікувала новий сторіс Інстаграм, де поділилася своїми емоціями.

"Що робити? Я другий день думаю, що мене теж затоплює всеосяжний жах, розпач і сказ. І розуміння, що не існує краю знущань з нас. Я намагаюся весь час щось робити, не зупинятися. Це рятує... Поки що", - написала Катя Осадча.

"Просто знайдіть точку застосування особистих сил (волонтерські проекти, фонди, соціальні служби, релігійні організації, особисті знайомства і так далі) і працюйте трохи на цій ділянці. Якщо кожен матиме таку ділянку, то цього буде більш ніж достатньо. Це найкраща і найдієвіша сублімація агресії та особистого безсилля у цій тупорилій ситуації", - підсумувала Катя Осадча.

А до цього Катя Осадча звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Все тому, що організація не діє.

"Олешки, Гола пристань та ще десятки населених пунктів!!! Люди заблоковані в будинках, люди тонуть за живо!!! Міжнародний комітет червоного хреста має доступ до двох сторін «конфлікту» і досі не виявив ініціативи щодо порятунку українців на окупованій території! ", - заявила Катя Осадча.

Нагадаємо, Катя Осадча різко відреагувала на скандальний суд через трагедію у Києві.

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