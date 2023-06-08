Телеведучий Юрій Горбунов розповів про роботу міжнародною організацією. Зірка опублікувала гнівне відео у своєму Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Жодна міжнародна організація, ні Червоний хрест, ні МАГАТЕ, ні ООН не відреагували на те, що трапилося з Каховською ГЕС. Жодна. У них немає поки що варіантів, що з цим робити. Знаєте, чим зараз займається Червоний Хрест? Вони привозять гуманітарну допомогу мешканцям Білгородської області", - сказав Юрій Горбунов.

"Для чого вони існують!? Сидять на зарплатах та обідають? Що ще має статися в нашій країні, щоб ці не в організацію прокинулися???", - заявив Юрій Горбунов.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви абсолютно праві, на жаль, тільки людям від цього не краще",

"Це не організації ... а зборища бездіяльних нахлібників",

"Цікаво, які внески сплачує наша країна щороку в ці організації? Бо діяльність цих благодійних фондів не безкоштовна для держав",

"ООН просто розпадеться скоро!!! Нікому він не потрібен ..бездіяльний .. цю історію вже давно проходили ..Ліга Націй була безглуздою ... її розігнали... після чого з'явилася ООН...".

Останні новини України:

Нагадаємо, Горбунова присоромили за спів з Пономарьовим та Дзідзьо

А ще Politeka писала, що Горбунов показав, як українські прикордонники потролили білоруських колег.

Також Politeka повідомляла, що Пономарьов, Горбунов та Дзідзьо розгнівали українців новим відео