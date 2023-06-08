Українська танцівниця Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" показала, як виглядала у дитинстві та свого покійного батька. Зірка поділилася кадрами у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим. На кадрах можна побачити батька та маленьку Ілону Гвоздьову з "Танців із зірками".

"Вже 9 років як вас з нами немає, але я точно знаю, що ви споглядаєте нас з небес і завжди поряд. Ви тепер наші ангели-охоронці і в моєму серці ви завжди живі! Люблю безмежно. Тату, твої онуки так схожі на тебе , вони також сильні і незламні як і ти, спритні і дуже енергійні!Ти так мріяв стати дідусем, але не встиг... Та я знаю, що ти завжди їх оберігатимеш з небес! брата, який завжди мене захищав! Ти так рано пішов від нас і я так і не встигла сказати тобі, як сильно люблю тебе і як сильно сумую! Сподіваюся, ти там разом із батьком здобули спокій і живете у світі!", - написала Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі у публікації Ілони Гвоздьової з "Танців з зірками":

"Такі важкі втрати, дуже шкода, що довелося так рано втратити тата і брата, тому ви напевно така сильна",

"Світла пам'ять",

"Як я розумію, співчуваю".

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців із зіркками" жорстко відреагувала на новий податок для волонтерів

А ще Politeka писала, що Гвоздєва з "Танці зі зірками" вибухнула гнівом після страшної ночі

Також Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців із зірками" похвалилася талантом доньки, українці попередили