Євген Кошовий із "Квартал 95" у новому інтерв'ю Славі Дьоміну прокоментував скандал навколо вручення йому ордену "За заслуги" третього ступеня.
Кошовий обурився, що інформацію нібито перекрутили й писали, що йому та його колезі по "Квартал 95" Олександру Пікалову вручили не орден "За заслуги" ІІІ ступеня, а дали Героя України.
"Ніхто навіть не читає, що то за орден. Ніхто навіть не читає, чому це відбулося. Всі подивилися обличчя Пікалова, обличчя Кошового, медаль, Герой України — понеслася. Ніхто навіть не вникав туди, тому що не цікаво", — заявив Євген Кошовий.
Зірка "Квартал 95" не знає, що дає цей орден, і взагалі він його досі не забрав.
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"Я його в очі не бачив, я бачив тільки наказ і все. Я його в очі не бачив, в мене його фізично немає. Мабуть, тому що треба його забирати. Я заберу. Може, він там нехай полежить трошки до кращих часів. Трьомстам із чимось там людям дали орден "За заслуги" ІІІ ступеня, але всі говорять про Кошового і про Пікалова. Тому що якщо в статті або відеоролику немає тези "Кошовий, Пікалов, Квартал", — х** хто буде його дивитися", — наголосив артист.
Євген Кошовий додав, що якщо треба було б відмовитися від ордену, відмовився б, та зізнався, що був готовий до того, що його асоціюватимуть із фігурою Володимира Зеленського, адже вони пропрацювали разом 18 років.
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