Український гуморист, зірка «Квартал 95» Євген Кошовий розповів про орден від президента, через який на нього посипалася критика.

Євген Кошовий із "Квартал 95" у новому інтерв'ю Славі Дьоміну прокоментував скандал навколо вручення йому ордену "За заслуги" третього ступеня.

Кошовий обурився, що інформацію нібито перекрутили й писали, що йому та його колезі по "Квартал 95" Олександру Пікалову вручили не орден "За заслуги" ІІІ ступеня, а дали Героя України.

"Ніхто навіть не читає, що то за орден. Ніхто навіть не читає, чому це відбулося. Всі подивилися обличчя Пікалова, обличчя Кошового, медаль, Герой України — понеслася. Ніхто навіть не вникав туди, тому що не цікаво", — заявив Євген Кошовий.

Зірка "Квартал 95" не знає, що дає цей орден, і взагалі він його досі не забрав.

"Я його в очі не бачив, я бачив тільки наказ і все. Я його в очі не бачив, в мене його фізично немає. Мабуть, тому що треба його забирати. Я заберу. Може, він там нехай полежить трошки до кращих часів. Трьомстам із чимось там людям дали орден "За заслуги" ІІІ ступеня, але всі говорять про Кошового і про Пікалова. Тому що якщо в статті або відеоролику немає тези "Кошовий, Пікалов, Квартал", — х** хто буде його дивитися", — наголосив артист.

Євген Кошовий додав, що якщо треба було б відмовитися від ордену, відмовився б, та зізнався, що був готовий до того, що його асоціюватимуть із фігурою Володимира Зеленського, адже вони пропрацювали разом 18 років.

Останні новини України:

Нагадаємо, з'ясувалось, чому зірка Квартал 95 зникла зі сцени.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.