Євген Кошовий у новому інтерв'ю Славі Дьоміну відповів українцям на шквал коментарів про те, що жарти "Квартал 95" не смішні.

"А хто це говорить? Так а коментарі від кого йдуть? А Квартал коли, до повномасштабного вторгнення або під час повномасштабного? Так я ж кажу, з'їздіть туди і подивіться. Подивіться, а потім кажіть — смішно чи ні. Якщо не смішний — не дивіться, нашо ви свою психіку дитячу рушите. Ну не дивіться. Дивіться інше, дивіться політичні ток-шоу. Якщо ви такі обізнані в політиці, в гуморі, йдіть на "Самый умный". А чого ні? В нас її, правда, нема, тому йдіть на***", — заявив Євген Кошовий.

Євген Кошовий також розповів, що ніколи не думав йти з "Квартал 95" або навіть просто взяти паузу в роботі.

"Ні, ну ти що. Я нікого не хотів взяти паузу в Кварталі. Я вважаю, що це мій обов'язок. Якщо дали один раз такий шанс, його не треба впускати, його треба до кінця крутити", — переконаний Кошовий.

На запитання Слави Дьоміна, коли ж той кінець, артист віджартувався: "Спитай у Буданова".

"Що ти задаєш мені таке дурне питання? Коли буде кінець, тоді всі про це дізнаються... Ну, можна зупинитися з цим всім, але залишатися в цьому направленні, в цій струї. Ти ж знаєш в мене теж була мрія до 70 років заробити якийсь капітал і поїхати в Грецію на першу лінію і сидіти курити сигару, розчісувати дреди і насолоджуватися сієстою", — додав Євген Кошовий.

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