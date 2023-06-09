У відповідь на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у ніч проти 6 червня, українська співачка Тіна Кароль виявила свою реакцію на те, що сталося. Через свою сторінку в Instagram вона опублікувала відео, в якому повідомила про свою підтримку та допомогу мешканцям Херсона.
Тіна Кароль та її фонд закупили човни, штани-броди та жилети, які відправлять до порушеного району.
Співачка висловила своє глибоке хвилювання з приводу подій, що відбулися у Херсоні, та наголосила, що серце у неї обливається кров'ю від цієї новини. Вона зазначила, що в межах своїх можливостей вони морально підтримують постраждалих, а також мають можливість відправити необхідне спорядження.
Кароль також висловила свою подяку співробітникам свого фонду, які допомагають їй у цій ініціативі. У мережі українці поділилися своїми переживаннями:
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«Я з Херсона мій дім спочатку висадили в повітря, тепер утопили, щоб їм. Горіти їм у пеклі; Ми всі разом із Херсоном зараз; Трансформуємо свою лють та біль у допомогу. Українці сильні
Підтримка, опіка та реальна допомога – це те, що сьогодні дуже потрібне бідним постраждалим у Херсонській області та їхнім рятувальникам; Пишаюся нашими людьми, ми добром обов'язково переможемо це зло».
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