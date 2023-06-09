Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво із "Майстер Шеф", який раніше обурився через цинічну заяву ООН, поділився наболілим за останні дні. Наразі триває евакуація людей та тварин із затоплених міст після удару окупантів по Каховській ГЕС.

«Розумію, що ви зараз відчуваєте. Начебто знову той день. Хаос, невідомість, страх, боротьба за життя, своє, рідних, сусідів, тварин. Трупи цивільні на вулицях. Жах.

Тяжке відчуття на душі, болить серце, постійні сльози навколо. Мені так шкода, рідні. Та шкода, що ми живемо поряд із тваринами, у яких у руках вибухівка. Що вони не шкодують ні дітей, ні жінок, ні тварин. Навіть своїх…» – висловився Ектор.

За його словами, дуже важливо зараз допомагати, такий удар росіян по українцях все одно не зламає дух.

«Пам'ятайте за наших хлопців у цьому жаху — у них із ГЕС, і без нього йде боротьба за українське життя, за наш дім. Дайте собі час, допомагайте чим зможете, вірте та донатьте на ЗСУ» - дав пораду Ектор під час свого звернення.

«ООН тепер терористична організація? Цілком дискредитована організація, яка НІЧОГО не зробила для того, щоб зупинити агресію проти України! Це що, такий жарт? Ми чогось не розуміємо? - Раніше гнівно висловився Ектор під постом.

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