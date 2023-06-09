В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф", который ранее возмутился из-за циничного заявления ООН, поделился наболевшим за последние дни. Сейчас продолжается эвакуация людей и животных из затопленных городов после удара оккупантов по Каховской ГЭС.

«Понимаю, что вы сейчас ощущаете. Как будто опять тот день. Хаос, неизвестность, страх, борьба за жизнь, свою, родных, соседей, животных. Трупы гражданские на улицах. Ужас.

Тяжелое ощущение на душе, болит сердце, постоянные слезы вокруг. Мне так жалко, родные. Да жаль, что мы живем рядом с животными, у которых в руках взрывчатка. Что они не жалеют ни детей, ни женщин, ни животных. Даже своих…» - высказался Эктор.

По его словам, очень важно сейчас помогать, такой удар россиян по украинцам все равно не сломит дух.

«Помните за наших ребят в этом ужасе — у них с ГЭС, и без него идет борьба за украинскую жизнь, за наш дом. Дайте себе время, помогайте чем сможете, верьте и донатьте на ВСУ» - дал совет Эктор во время своего обращения.

«ООН теперь террористическая организация? Полностью дискредитированная организация, которая НИЧЕГО не сделала для того, чтобы остановить агрессию против Украины! Это что, такая шутка? Мы чего-то не понимаем?» - ранее гневно высказался Эктор под постом.

Последние новости Украины:

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.