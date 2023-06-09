Потап після повернення в Україну показав українцям, чим він тепер займається замість кар'єри.

Український реп-виконавець та продюсер Потап, який довгий час не повертався до України, показав в Інстаграм коротке відео із важливої ​​зустрічі. Так цього разу Потап показав, як він допомагає відновити зруйноване житло в Україні.

Потап нещодавно відвідав Гостомель, де зустрівся з Надією Іванівною. Жінка стала жертвою обстрілу російськими окупантами, і продюсер вирішив допомогти їй у відновленні її будинку.

Три ракети впали до будинку Надії Іванівни, і вона дивом залишилася живою. Ця пенсіонерка живе на самоті, тоді як її онук служить у Збройних Силах України, захищаючи нашу країну.

Потап виділив кошти на відновлення будинку Надії Іванівни, і завдяки зусиллям батальйону "Добробат" житло пенсіонерки було відновлено лише за три тижні. Він вирішив розповісти про це в мережі, тому різні реакції не змусили довго чекати:

«Тепер хейтери напишуть, що добрі справи на показ не виставляють, а якби не виставив, то написали б, що нічого не робиш. Нашому народові не догодиш; І навіть якщо хтось писатиме, що це допомога напоказ – то краще «на показ», ніж жодної!;

Дуже багато диванних експертів розлучилося зараз – вміють лише критикувати та шукати показуху, нічого про це не роблячи; Зараз будь-яка допомога безцінна, дякую! Якщо є можливість продовжувати.

Останні новини України:

Нагадаємо, "На честь визволення БНР": Раміна Есхакзай здивувала кадром із Криму та заінтригувала українців.

Як повідомляла Politeka, "Все моє життя поряд": Могилевська показала людину, яку називає другим батьком.

Також Politeka писала, що "Всі вже чекають": "Холостячка" Огневич у незвичайному місці підігріла інтерес до своєї прем'єри.