Українська співачка Олександра Зарицька з гурту KAZKA показала себе та розповіла про свій стан.

Співачка Олександра Зарицька із KAZKA показала себе, поділившись думками після трагедії на Каховській ГЕС. Зірка вийшла в ефір з машини до сторісу, опублікувавши його у своєму Інстаграм.

"Люди, тримаємось. Все буде добре. А я їду в місце, де мене люблять і дбають. Скоро покажу", - написала Олександра Зарицька із KAZKA.

"Дуже важко підібрати емоції від того, що зараз відбувається. Стан жахливий - емоційно, морально і фізично навіть така якась слабкість. Відчуття, що все стає гіршим і гіршим. способами, пошуками… Але відчуваєш, що всього цього недостатньо… Я думаю, що я не одна така, але знайте, що ми повинні жити і повинні справлятися з цим усім морально… Думайте про себе, піклуйтесь про себе, не нервуйте дуже багато, тому що великі наслідки на організм. Тримаємося", - сказала Олександра Зарицька із KAZKA.

Варто зазначити, що Олександра Зарицька із KAZKA – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, беручи активну участь у благодійних кампаніях.

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