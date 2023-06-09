Співачка Надя Дорофєєва показала себе, розповівши про свої плани. Зірка поділилася новим фото в Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Днями планувала довгоочікуваний реліз треку «Люблю, але не зовсім». У пісні є рядки «І я втомилася від сумних пісень». Я знаю, що ми всі втомилися… Але ми продовжуємо боротися. Зараз я відчуваю, як важливо не розмазувати увагу від подій на Херсонщині, бо нашим людям дуже потрібна допомога, наші донати, наша підтримка та наша розголоска. Пісню обов'язково заллємо на майданчики трохи згодом. Тримаємось", - написала Надя Дорофєєва.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі Наді Дорофєєвій:
"Нещодавно задонатив у допомогу тваринам Херсона. Тримаємося, і звичайно ж чекаємо на прем'єру",
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"Тримаємося, підтримуємо і віримо у перемогу! Наші люди дуже багато передають на Херсонщину. Разом ми всі подолаємо",
"Пісня зачекає на свій вихід, а ми продовжуємо боротися",
"Правильне рішення! Дякую за розуміння",
"Твої пісні допомагають переживати ці жахливі дні",
"Бідолашна, так страждає від війни в США, у турах, спа салонах, ресторанах, клубах. Ти тримайся там, не здавайся".
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Нагадаємо, Дорофєєва поскаржилася на самопочуття та звернулася до українців.
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва благала про допомогу і звернулася до українців.
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