Співачка Надя Дорофєєва показала себе та розповіла про свої плани, які скасувала, нарвавшись на критику.

Співачка Надя Дорофєєва показала себе, розповівши про свої плани. Зірка поділилася новим фото в Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Днями планувала довгоочікуваний реліз треку «Люблю, але не зовсім». У пісні є рядки «І я втомилася від сумних пісень». Я знаю, що ми всі втомилися… Але ми продовжуємо боротися. Зараз я відчуваю, як важливо не розмазувати увагу від подій на Херсонщині, бо нашим людям дуже потрібна допомога, наші донати, наша підтримка та наша розголоска. Пісню обов'язково заллємо на майданчики трохи згодом. Тримаємось", - написала Надя Дорофєєва.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі Наді Дорофєєвій:

"Нещодавно задонатив у допомогу тваринам Херсона. Тримаємося, і звичайно ж чекаємо на прем'єру",

"Тримаємося, підтримуємо і віримо у перемогу! Наші люди дуже багато передають на Херсонщину. Разом ми всі подолаємо",

"Пісня зачекає на свій вихід, а ми продовжуємо боротися",

"Правильне рішення! Дякую за розуміння",

"Твої пісні допомагають переживати ці жахливі дні",

"Бідолашна, так страждає від війни в США, у турах, спа салонах, ресторанах, клубах. Ти тримайся там, не здавайся".

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