Фаворитка Святослава Вакарчука Кристина Соловий обратилась к украинцам после трагедии в Херсоне. Звезда попросила дать денег на помощь животным из Херсонщины, поделившись видео в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Мои птички! Я объявляю собственный сбор средств для спасенных животных из Херсона. С замиранием сердца смотрю видео их спасения. Мы с вами – суперсила, а зоозащитникам сейчас очень необходима помощь", - написала фаворитка Святослава Вакарчука Кристина Соловий.

"Мои птицы, я знаю, что вы как и я постоянно пересматриваете видео со спасением животных в результате трагедии на Каховской ГЭС. Они на самом деле пострадали, наверное, больше всего из живых существ и волонтеры, которые работают день и ночь, физически не имеют возможности проводить подобные сборы", - рассказала фаворитка Святослава Вакарчука Кристина Соловий.



Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"30 млн недостаточно?",

"какая ты молодец. горжусь",

Последние новости Украины:

Напомним, любимица Вакарчука Кристина Соловий рассказала о гибели известного артиста

А еще Politeka писала, что трагедия произошла в семье Кристины Соловий, певица сообщила первые подробности

Также Politeka сообщала, что любимица Вакарчука Кристина Соловий поделилась печальной новостью