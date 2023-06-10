Фаворитка Святослава Вакарчука Кристина Соловий обратилась к украинцам после трагедии в Херсоне. Звезда попросила дать денег на помощь животным из Херсонщины, поделившись видео в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Мои птички! Я объявляю собственный сбор средств для спасенных животных из Херсона. С замиранием сердца смотрю видео их спасения. Мы с вами – суперсила, а зоозащитникам сейчас очень необходима помощь", - написала фаворитка Святослава Вакарчука Кристина Соловий.
"Мои птицы, я знаю, что вы как и я постоянно пересматриваете видео со спасением животных в результате трагедии на Каховской ГЭС. Они на самом деле пострадали, наверное, больше всего из живых существ и волонтеры, которые работают день и ночь, физически не имеют возможности проводить подобные сборы", - рассказала фаворитка Святослава Вакарчука Кристина Соловий.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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