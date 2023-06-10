Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська опублікувала добірку кадрів із людьми, які рятують тварин у найскладніших ситуаціях. Як відомо, сама Сумська вже давно допомагає волонтерам, збирає кошти на допомогу тваринам та активно висвітлює ситуацію.

"Херсонщина… Цей вулик, який не тоне – це наша країна, бджоли, які обліпили рідну оселю навіть у такому жаху – це ми, українці… Відеодобірка сьогоднішнього дня розриває серця на шматки кожного з нас… Але ми, я ті бджоли, рятуватимемо наш будинок!" – емоційно написала Сумська.

У мережі одразу підтримали артистку з її зауваженнями, відчуваючи щось схоже у цій ситуації:

"Вибачте, це просто біль, який з'їдає зсередини. Хочеться кричати; Цей кіт – це прообраз українців. Мокрий, але Незламний; Це правда ❤️Нас не втопити, нас не спалити, нас не вбити, бо ми Україна;

Наробили скільки горя прокляті орки; Тварини налякані, вони не розуміють, що це, це жах 😢; Боже! Скільки нам ще горя принесе той довбаний російський світ, скільки ще випробувань треба пережити!

"Люди, ви неймовірні! Дякую нашим рятувальникам, волонтерам, уклін кожному, рідні! Серце розривається від болю та співчуття! Але ці відео повертають до життя… Врятовані улюбленці, які трималися у воді кілька днів і дочекалися…", – також пише Ольга Сумська. .

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