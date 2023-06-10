Український танцюрист Влад Яма з "Танців зі зірками", показав себе, зробивши підпис російською мовою. Зірка опублікувала знімок у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Смотрю в завтрашний день", - написал Влад Яма из "Танців з зірками".

Варто зазначити, Влад Яма із "Танців зі зірками" - відомий український танцюрист. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Влад Яма з "Танців із зірками" із дружиною та сином виїхав з України до США. При цьому зірка зазначив, що йому вдалося перетнути кордон ще до початку введення обмежень. При цьому деякі колеги сумніваються, що це було можливо, адже військовий стан був запроваджений практично одразу, що означало заборону виїзду чоловіків з України. Не забуває Влад Яма з "Танців зі зірками" та про Інстаграм, де ділиться всім цікавим. А нещодавно зірка вирішила написати виправдувальну посаду за фото, підпис під яким не так зрозуміли українці.

"Щодо попереднього посту… Насправді справді буває так, що і фотографія, і підпис до неї відноситься насамперед до того, хто її запостив (якщо не вказано інше). Без натяків та прихованого змісту", - зазначив знаменитість.

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