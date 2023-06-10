Українська блогерка Даша Квіткова із "Холостяка" поділилася новими фото. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Дівчинка Барбі", - написала Даша Квіткова з "Холостяка" під фотографіями.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією Даші Квіткової з "Холостяка":

"Піст про події в Україні був би доречнішим",

"Ппц... Це зараз дуже вчасно) Люди гинуть, тварини гинуть... З одним погоджуся, справді Барбі з мізками із пластику... Відписка",

"Якщо чесно, хочеться більш природних фотографій, а не завжди однакових фотосесій, де дупа напоказ, знудило",

"Краще Барбі! Барбі ніщо в порівнянні з тобою. Дивно",

"Дуже кльова. Мейк шикарний! Особливо ці довгі нижні вії надають дійсно ляльковому вигляду. Вау!".

Варто зазначити, що Даша Квіткова з "Холостяка" - відома українська блогерка. Зірка уславилася завдяки шоу "Холостяк", де перемогла, а після цього вийшла заміж за головного героя. Але нещодавно стало про розлучення єдиної пари, яка побудувала стосунки після проекту.

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