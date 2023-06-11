Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала, як проводить час у Карпатах. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим. На кадрах дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала, як насолоджується відпочинком у горах.

"Сюди я повертаюся знову та знову. Карпати", - написала дружина Віктора Павлика Катя Репяхова.

"Сподіваюся, що за пропуском їздили", - відповів один із фанатів у коментарях.

"Сподіваюся, що у вашому житті все ж таки станеться щось цікавіше, ніж наша історія з перепусткою", - написала у відповідь Катя Репяхова.

Варто зазначити, що минулого місяця спалахнув скандал через перепустку, через яку зіркова пара каталася Південним мостом у Києві, який закритий для цивільного транспорту. Дружина співака виклала кадри у своєму Інстаграмі, як проводить час. Відразу ж спалахнув скандал у мережі через перепустку. Віктор Павлік після цього вирішив прокоментувати ситуацію, пояснивши одному з фанатів.

"Насправді це просто перепустка на комендантський час, тому що я дуже часто приїжджаю дуже пізно благодійних виступів на підтримку збройних сил, то мені такий документ просто необхідний на комендантський час", - заявив співак.

Останні новини України:

Нагадаємо, дружина Павлика несподівано висловилася про своє життя після скандалу.

А ще Politeka писала, що дружина Павлика після скандалу заявила, що її чоловіка використовують

Також Politeka повідомляла, що Віктор Павлік поплатився за витівку своєї дружини, скандал не вщухає



