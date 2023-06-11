Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала, як проводить час у Карпатах. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим. На кадрах дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала, як насолоджується відпочинком у горах.
"Сюди я повертаюся знову та знову. Карпати", - написала дружина Віктора Павлика Катя Репяхова.
"Сподіваюся, що за пропуском їздили", - відповів один із фанатів у коментарях.
"Сподіваюся, що у вашому житті все ж таки станеться щось цікавіше, ніж наша історія з перепусткою", - написала у відповідь Катя Репяхова.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
"А що робити взагалі з Володенькою": російська еліта збурилася проти путіна, подробиці конфлікту
Макс Барських виправдався перед українцями після концерту на тлі трагедії: "Скажу чесно, мій..."
ЗСУ знайшли слабкі місця ворога: під Бахмутом відновився контрнаступ
"Казали, що він "груз 200": українські лікарі створили нове диво
Варто зазначити, що минулого місяця спалахнув скандал через перепустку, через яку зіркова пара каталася Південним мостом у Києві, який закритий для цивільного транспорту. Дружина співака виклала кадри у своєму Інстаграмі, як проводить час. Відразу ж спалахнув скандал у мережі через перепустку. Віктор Павлік після цього вирішив прокоментувати ситуацію, пояснивши одному з фанатів.
"Насправді це просто перепустка на комендантський час, тому що я дуже часто приїжджаю дуже пізно благодійних виступів на підтримку збройних сил, то мені такий документ просто необхідний на комендантський час", - заявив співак.
Останні новини України:
Нагадаємо, дружина Павлика несподівано висловилася про своє життя після скандалу.
А ще Politeka писала, що дружина Павлика після скандалу заявила, що її чоловіка використовують
Також Politeka повідомляла, що Віктор Павлік поплатився за витівку своєї дружини, скандал не вщухає