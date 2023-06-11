Актриса, переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина потрапила у незручне становище через одну пісню.

На своїй сторінці в Instagram Ксенія Мішина поділилася черговим рекламним відео, проте потрапила під шквал крити через одну деталь. Як виявилося, багато хто почув у ролику російську пісню і дуже розлютився цьому зауваженню.

«Як ми добрі, коли посміхаються. Це найкрасивіша зброя, подарована нам природою. Але здорові зуби – це не лише про красу та естетику, це про здоров'я організму загалом» - написала Мішина.

Втім, українці помітили пісню в ролику і почали сперечатися:

«І ви туди ж!!! 🤬 Хоч перевіряйте музику під яку рекламуєте!! Чи підтримуєте ви Ксенія загалом рішучий контент? Як розумна людина...; Ви живете на рекламі? 😂 на сторінці одна реклама;

Поруште краще тему допомоги постраждалим від потопу; Чому ви так часто їздите до стоматолога? Реклама і більше; Філіпс активно веде діяльність у Росії; Музика російської групи…».

Раніше Ксенія Мішина наголосила на жалюгідній реакції світових організацій на трагедію.

"В ООН "немає достовірних даних". Тобто організація, на яку орієнтується весь світ, щорічно виділяються мільярди з метою, що в критичний момент вона зможе ефективно розв'язати кризу - виявляється неспроможною. Червоний хрест - не розуміє як допомагати людям, що кричать з дахів затоплених" будинків.

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