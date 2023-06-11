Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар розмістила відео неймовірно чуттєвого танцю зі своїм чоловіком, також артистом балету, Олександром Стояновим і зворушливо привітала коханого з днем народження. Стоянов на 5 років молодший за Катерину Кухар, йому виповнилося 36 років.

"Мій натхненний спутнику, сьогодні день, коли природа запрошує нас зануритися у таємниці вічності. В ці миті, коли світ пронизаний магією, я відчуваю, як наш світ змінюється, немов загадкова пісня, розкриваючи нові гармонії. Ти - ключ до цієї мелодії, яка проникає у найглибші куточки мого серця. Кожним подихом я відчуваю, як твоя сила та мудрість зростають, немов зрілий дуб, під яким я знаходжу притулок від життєвих штормів", — пише Катерина Кухар.

Катерина Кухар також поділилася побажаннями в своєму, як завжди піднесеному, стилі.

"Нехай наші душі продовжують подорожувати невидимими стежками, освітлюючи одна одну, немов дві зірки, нерозривно пов’язані на небесній сцені. Нехай кожен новий день приносить тобі натхнення та можливості, які розкриваються, як ніжні пелюстки квітів, наповнюючи наш світ красою та дивами. Сьогодні я хочу сказати тобі, мій щиро люблячий партнере, що ти - моя вічна пісня, яка лунає в моєму серці", — додала Катерина Кухар.

Шанувальники зіркової пари в коментарях вітають Катерину Кухар з іменинником:

"Вітаю🍾Найкрасивіша балетна пара😍";

"пара, дякуючи якій я закохалася в балет!!! ❤️ Катю, захоплююся вами безмежно!";

"Як же романтично! Яка ви чудова пара!".

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